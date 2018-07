Lübeck (ots) – Bei einem Verkehrsunfall in Heiligenhafen wurden am Montag (30.07.2018) um 14.10 Uhr acht in einem Feuerwehrfahrzeug auf dem Weg zu einem Einsatz befindliche Feuerwehrleute verletzt. Der Fahrer eines schwedischen Peugeot Van befuhr die Straße Tollbrettkoppel und beabsichtigte, nach links in den Sundweg abzubiegen. Auf dem Sundweg fuhren hintereinander zwei Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn in Richtung Großenbrode. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei in Heiligenhafen zufolge hat der 74-jährige Fahrer des Van das vorausfahrende Einsatzfahrzeug noch passieren lassen, das zweite Fahrzeug dann jedoch offenbar übersehen. Erst als sich der Van auf dem Sundweg befand, erkannte der Fahrer des Van das zweite Einsatzfahrzeug, bremste, und kam in der Mitte der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer des mit acht Personen besetzten Einsatzfahrzeuges der Feuerwehr versuchte, dem Hindernis nach rechts auszuweichen und geriet ins Schleudern. Das Feuerwehrfahrzeug kippte auf die Seite und prallte gegen einen Baum. Alle acht Feuerwehrmänner und -Frauen wurden bei dem Unfall verletzt, vier von ihnen schwer. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen den umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Von den sechs in dem Van befindlichen Personen wurde niemand verletzt. Die Unfallsachbearbeitung wird beim Polizeirevier Heiligenhafen geführt.

Quelle: presseportal.de