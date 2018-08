Lübeck (ots) – In der Straße „Am Wachtelberg“ in Heiligenhafen kam es am frühen Mittwochnachmittag (08.08.2018) zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Der Fahrer eines Pkw war alkoholisiert. Der 79-jährige Fahrer eines Opels befuhr die Straße „Am Wachtelberg“ in Richtung Höhenweg. Ihm entgegen kam der 63-jährige Fahrer eines Pkw VW, ebenfalls aus Ostholstein, der sein Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt gerade rückwärts in Richtung Postlandstraße führte. Es kam gegen 13.30 Uhr zum Zusammenstoß der beiden in Ostholstein zugelassenen Fahrzeuge, bei dem der Opel vorne rechts und der VW hinten links beschädigt wurde. Bei der Verkehrsunfallaufnahme durch die Beamten des Polizeireviers Heiligenhafen wurde bei dem 63-jährigen Fahrer des Pkw VW Atemalkoholgeruch festgestellt. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab um 13.50 Uhr einen vorläufigen Wert von 2,39 Promille. Die daraufhin angeordnete Blutprobenentnahme wurde um 14.33 Uhr in einer nahegelegenen Klinik durchgeführt. Vonseiten des Polizeireviers Heiligenhafen wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen „Trunkenheit im Verkehr“ eingeleitet, der Führerschein des 63-jährigen wurde sichergestellt.

Quelle: presseportal.de