Lübeck (ots) – Zwei Männer aus Hamburg hielten sich am Mittwoch, 16. August 2017, im Rahmen eines Tagesausflugs in Heligenhafen auf. Sie beschlossen, sich für die Erkundung der Kleinstadt segways zu mieten… Die beiden 63- und 68-jährigen Herren fassten den Entschluss, Stadtgeschichte und Sehenswürdigkeiten der Ortschaft auf der östlichen Spitze der Halbinsel Wagrien unter Zuhilfenahme von segways zu erkunden. Sie suchten einen örtlichen Verleiher dieser elektrisch angetriebenen Einpersonen-Transportmittel auf, liehen sich zwei Exemplare aus und starteten gegen 11.35 Uhr ihre Tour durch den Ort. Nach wenigen Minuten kam es jedoch, offenbar infolge Unachtsamkeit, in der Straße „Am Yachthafen“ zu einem Zusammenstoß der beiden Geräte, bei dem sich der 63-jährige Tagesgast aus Hamburg eine Armverletzung zuzog. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen einer nahegelegenen Klinik zugeführt. Die Ermittlungen zum Zustandekommen dieses Zusammenstoßes werden von der Polizei in Heiligenhafen geführt.

Quelle: presseportal.de