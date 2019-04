Lübeck (ots) – Auf dem Gehweg der Mühlenstraße in Heiligenhafen kam es am Dienstagnachmittag (23.04.2019) um 16.40 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einer Fahrradfahrerin. Die Fußgängerin wurde dabei verletzt. Eine 59-jährige Frau aus Ostholstein befuhr mit ihrem Fahrrad den linksseitigen Gehweg der Mühlenstraße aus Richtung Schmiedestraße kommend in Richtung Markt. Nachdem sie zunächst an zwei 30 und 34 Jahre alten Zeugen vorbei gefahren war, die ihr auf höfliche Aufforderung hin Platz gemacht hatten, näherte sie sich von hinten einer in die gleiche Richtung gehenden, 80-jährigen Frau. Auch diese Frau gab ihr das Zeichen, passieren zu dürfen, indem sie mit der in der Hand geführten Tüte winkte. Diese Bewegung setzte die Fußgängerin auch fort, während die Fahrradfahrerin an ihr vorbei fahren wollte. Die Tüte geriet dann jedoch in die Speichen des Vorderrades, so dass der Reifen blockierte. Zusammen mit der Fußgängerin fiel die Fahrradfahrerin nach rechts auf den gepflasterten Bereich der Straße. Während die 59-jährige bei dem Sturz unverletzt blieb, zog sich die 80-jährige bei dem Sturz eine Platzwunde am Kopf zu. Sie war ansprechbar und wurde nach Erstversorgung durch die Besatzung eines Rettungswagens in eine nahegelegene Klinik gebracht. Die Verkehrsunfallermittlungen werden bei dem Polizeirevier Heiligenhafen geführt.

Quelle: presseportal.de