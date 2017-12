Lübeck (ots) – Am Montag (04.12.) wurde eine vor einem landwirtschaftlichen Anwesen im Alten Schulweg in Brackrade auf einer Holzbank sitzende Weihnachtsmannfigur entführt. Von der Straße aus war die Weihnachtsmannfigur in ihrem roten Mantel, der schwarzen Hose und den schwarzen Bundeswehrstiefeln gut zu sehen – auch aufgrund der Lichterketten, mit denen die Figur illuminiert war. Um 17.40 Uhr wurde das Fehlen des Weihnachtsmannes bemerkt, nachdem die Besitzerin ihn noch um 16.30 Uhr auf seiner Bank hatte sitzen sehen. Offenbar wollten unbekannte Täter der 46-jährigen einen Streich spielen. Nachdem die gründliche Absuche der Umgebung zu keinem Erfolg führte, wandte die Erschafferin des weihnachtlichen Eigenbaus sich an die zuständige Polizeistation in Hutzfeld und erstattete Anzeige. Als die Anzeigenerstatterin jedoch zu ihrem Hof zurückkehrte, sah sie den größten Teil ihres Weihnachtsmannes unweit ihres Grundstücks in einem Graben liegen – dort, wo sie zuvor nach ihm gesucht hatte. Leider fehlten der Kopf, den die kreative Bastlerin aus einem 5-Liter-Eimer modelliert hatte, und der weihnachtsmanntypische Rauschebart. Aus Sicht der Polizei handelt es sich bei der „Entführung“ des Weihnachtsmannes um einen Diebstahl. Es musste ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet werden, die Beamten suchen nunmehr nach dem oder den Täter/n. Der „Alte Schulweg“ wird überwiegend von Ortskundigen und Ortsansässigen genutzt. Es wird daher damit gerechnet, dass der erst am 29.11. dieses Jahres dort platzierte Weihnachtsmann dem Dieb zuvor schon aufgefallen war. Hinweise nimmt die Polizeistation in Hutzfeld unter 04527 – 510 entgegen.

Quelle: presseportal.de