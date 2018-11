Lübeck (ots) – Am Dienstag, 30.10.2018, brachen bisher unbekannte Täter in den EDEKA Markt in Hutzfeld, Hauptstraße 2 a, ein. Sie stahlen bei der Tat Tabakwaren in nicht unerheblicher Menge. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die Täter mit einem Fahrzeug kamen und dieses in der Straße Achthusen abstellten. Mehrere Personen begaben sich nun zu dem Lebensmittelmarkt. Einer der Täter könnte auch am Fahrzeug verblieben sein. Die Kriminalpolizei in Eutin bittet um Ihre Mithilfe: Wer kann Angaben zu Fahrzeugen und Personen machen, die am Dienstag, den 30.10.2018 nach 22:00 Uhr und vor 23:00 Uhr in der Straße Achthusen ein Fahrzeug abstellten und sich in die Hauptstraße zu dem Lebensmittelmarkt begaben? Wer ist der Hundehalter, der in dieser Zeit in der Nähe des Lebensmittelmarktes seinen Hund ausführte? Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizeistelle Eutin unter 04521 – 801-0.

Quelle: presseportal.de