Lübeck (ots) – An zwei Stellen in der Gemeinde Bosau wurden Anfang dieses Jahres in größerem Umfang Hausmüllablagerungen festgestellt. Es konnte ermittelt werden, dass sich eine 42jährige Ostholsteinerin im vorliegenden Fall vor ihrem Umzug in ein anderes Bundesland zahlreicher „überflüssiger“ Gegenstände aus ihrer Wohnung entledigt hatte. In diesen Gegenständen konnten eindeutige Hinweise auf die Verursacherin gefunden werden. Nun hat der Kreis Ostholstein ein Bußgeld von 500,- Euro gegen die Betroffene verhängt. Eine Entscheidung, die einerseits den polizeilichen Ermittlungen Rechnung trägt und andererseits denen Mut zu machen geeignet ist, die sich über wild entsorgten Müll in der Natur ärgern und dies dann doch nicht bei der Polizei anzeigen, weil sie Unannehmlichkeiten befürchten oder weil sie glauben, „dass da ja doch nichts passiert.“

Quelle: presseportal.de