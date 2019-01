Lübeck (ots) – Auf einem Parkplatz zwischen dem Hassendorfer Kreuz und dem Ortseingang Hutzfeld wurden am gestrigen Mittwoch, 02.01.2019, zahlreiche Müllsäcke abgelegt. Es handelte sich um 25 blaue Müllsäcke, die mit Dämmmaterial (Styroporplatten mit Kleberesten und Dämmwolle) befüllt waren. Die unerlaubte Abfallentsorgung wurde gegen 10.30 Uhr festgestellt. Die Baustoffabfälle, die hinter zwei auf dem Parkplatz abgestellten Großcontainern abgelegt wurden, waren von der Straße aus sichtbar. Aufgrund des stürmischen Wetters der vergangenen Tage dürften die Baustoffabfälle noch nicht lange dort gelegen haben. Aufgrund des stürmischen Wetters war jedoch zu befürchten, dass die Säcke sich nach kurzer Zeit über die Landschaft verteilen würden. Mitarbeiter der Gemeinde Bosau kümmerten sich zügig um die Entsorgung, um dies zu verhindern. Wer Beobachtungen zu der Abfallablagerung gemacht hat oder Hinweise zu den Verursachern dieses Umweltdeliktes geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Hutzfeld unter 04527 – 510 in Verbindung zu setzen.

Quelle: presseportal.de