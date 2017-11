Lübeck (ots) – Samstagmittag (18.11.2017) kam ein Sattelzug auf Höhe Jahnshof von der Bundesautobahn 1 ab, überquerte den Grünstreifen und sackte schließlich tief in ein angrenzendes Feld. Um 12.10 Uhr wurde dem Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Scharbeutz (PABR) mitgeteilt, dass im Bereich der Abfahrt Jahnshof ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen sei. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein mit Pralinen beladener Sattelzug, nachdem er offenbar aufgrund Übermüdung des Fahrers von der Fahrbahn abgekommen war, eine aufsteigende Schutzplanke, zwei Leitpfosten und zwei Verkehrszeichen überrollt und einen kleinen Graben und die Fahrbahn der Abfahrt überquert hatte, auf einem Feld zum Stehen gekommen war. Der 52-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt und konnte seinen Sattelzug aus eigener Kraft verlassen. Vorsorglich wurde der Mann dennoch in eine nahegelegene Klinik gebracht, wo er gegen 15.00 Uhr wieder entlassen wurde. Der Sattelzug wurde von den Beamten des PABR als Totalschaden eingestuft. Da die Gefahr austretender Betriebsstoffe bestand, wurden durch die Feuerwehr Oldenburg die Tanks der Sattelzugmaschine leer gepumpt. Aufgrund der Bergung des Sattelzuges musste die Abfahrt Jahnshof noch bis in die Abendstunden komplett gesperrt bleiben.

Quelle: presseportal.de