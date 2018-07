Lübeck (ots) – ++ Gemeinsame Medien-Information der Polizeidirektion Lübeck und der Staatsanwaltschaft Lübeck ++ Auf der Landstraße 58 zwischen Lensahn und Cismar kam es am Samstagabend (30.06.2018) gegen 18.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Reisebus mit einem Rettungswagen zusammenstieß. Die Pressestelle der Polizei in Lübeck hat ihren Dienst wieder aufgenommen und steht am heutigen Tag (Sonntag, 01.07.2018) in der Zeit von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr für Rückfragen zu diesem Unfall unter den bekannten Rufnummern 0451 – 131 – 2004 / 2005 / 2006 / 2015 zur Verfügung. Wir bitten daher, von Nachfragen bei der Regionalleitstelle der Polizei in Lübeck zu diesem Thema abzusehen.

Quelle: presseportal.de