POL-HL: OH_Kellenhusen / Ostsee / Brand eines Gaststättengebäudes

Lübeck (ots) – Am Sonntagnachmittag (16.10.2016) brach in einer Gaststätte an der Kurpromenade in Kellenhusen um 17.25 Uhr während des Gaststättenbetriebes ein Feuer aus. Der Brand griff in kurzer Zeit von der Küche auf das gesamte Gaststättengebäude und auch auf angrenzende Anbauten über. Die Gäste und das Personal des Lokals konnten sich in Sicherheit bringen. Am Montagmorgen (17.10.2016) wurde das Feuer durch den vorherrschenden Wind nochmals entfacht, so dass das Dach der Gaststätte gegen 08.50 Uhr erneut in Flammen stand. Nachdem das Feuer gegen 10.15 Uhr erneut gelöscht war, erschien ein Bagger mit dem Auftrag, das Gebäude einzureißen. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizeistelle Neustadt übernommen. Etwaige Hinweise auf Fremdverschulden konnten nicht erlangt werden.

Quelle: presseportal.de