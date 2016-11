POL-HL: OH_Klingberg / Gronenberg / Eigentümer der Katze gesucht

Lübeck (ots) – Am Montagnachmittag (14.11.2016) ereignete sich gegen 16:30 Uhr auf der Pönitzer Chaussee, zwischen dem dortigen Hundeauslauf und der Gronenberger Mühle, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Katze angefahren wurde. Das Tier, ein grau-schwarz getigerter, kastrierter Kater mit weißer Gesichtsmaske, wurde verletzt und wird aktuell in einer örtlichen Kleintierpraxis tierärztlich versorgt. Der Eigentümer konnte bislang nicht ermittelt werden. Wer Hinweise zum Besitzer des Tieres machen kann, wird gebeten, sich telefonisch mit dem Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Scharbeutz, Tel. 04524/7077-0 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Quelle: presseportal.de