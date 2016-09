POL-HL: OH_Lensahn / Diebstahl eines Bienenvolkes

Lübeck (ots) – Am heutigen Freitagmorgen (16.09.2016) wurde bei der Polizei in Lensahn der Diebstahl eines Bienenstocks angezeigt. Der 61-jährige Besitzer des Bienenstocks berichtete der Polizei in Lensahn bei der Anzeigenerstattung, dass er erst am gestrigen Tag beim Durchzählen seiner Bienenstöcke festgestellt habe, dass statt 14 nur noch 13 Stöcke auf ihrer Wiese bei den Klärteichen in Harmsdorf standen. Letztmalig kontrolliert hatte er die Vollzähligkeit vor vier Wochen. Zwischenzeitlich hatte er mehrmals nach den Stöcken geschaut und den Bienen Futter gegeben. Dabei war ihm aber nichts Ungewöhnliches aufgefallen, zumal der entwendete Bienenstock der letzte in der Reihe war. Am gestrigen Donnerstag (15.09.2016) war der Rentner gegen 17.00 Uhr bei seinen Bienenstöcken. Beim Durchzählen der Stöcke fiel ihm dann auf, dass ein kompletter Stock mit Futterzarge inklusive eines Bienenvolkes fehlte. Alle 22 Riemchen des entwendeten Stockes waren mit den Initialen des Geschädigten versehen („BST“), auf die Zargen hatte der Imker seinen vollen Namen („Bernd St……“) geschrieben. Bei dem entwendeten Bienenvolk (zirka 50.000 Bienen inklusive einer Königin) handelt es sich um ein „Wirtschaftsvolk“, welches bereits Honig produzierte. Die Schadenshöhe wird von dem Geschädigten mit zirka 300,- Euro beziffert. Hinweise, die zur Aufklärung dieses Diebstahls beitragen können, werden unter Tel. 04363 – 91263 an die Polizei in Lensahn oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Quelle: presseportal.de