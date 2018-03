Lübeck (ots) – Am Dienstagnachmittag (27.03.2018) wurde durch Beamte des Polizei- Autobahn- und Bezirksrevieres (PABR) Scharbeutz in Lensahn eine Kontrollstelle eingerichtet. Gegen 15.50 Uhr kontrollierten die Beamten einen in Ostholstein zugelassenen Pkw Ford Galaxy. Der 34-jährige Fahrzeugführer zeigte den Beamten einen in seinem südeuropäischen Heimatland ausgestellten Führerschein vor. Dabei stellte sich heraus, dass der nunmehr in Ostholstein wohnhaft gemeldete Fahrer und Halter des Fahrzeuges im Jahr 2014 in die Bundesrepublik Deutschland eingereist war. Der Mann hatte den in seinem Heimatland ausgestellten, nationalen Führerschein nicht innerhalb von sechs Monaten umschreiben lassen. Er hatte die so genannte „Halbjahresfrist“ bei weitem überschritten und war somit nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Von Seiten des PABR Scharbeutz musste ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren (§ 21 StVG) wegen „Fahren ohne Fahrerlaubnis“ eingeleitet werden.

Quelle: presseportal.de