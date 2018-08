Lübeck (ots) – Auf dem Gelände eines Recyclinghofes in Lensahn ist am frühen Dienstagmorgen (14.08.2018) ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist weiterhin mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Aufgrund des Feuers mussten aus Sicherheitsgründen verschiedene Stromleitungen abgeschaltet werden. Zur Stunde sind noch mehrere tausend Haushalte in Teilen der Gemeinden Lensahn, Grömitz, Kellenhusen, Cismar, Klostersee, Kabelhorst, Riepsdorf, Koselau, Manhagen, Lenste und Lensterstrand von dem Stromausfall betroffen. Die BAB1 ist zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Pelzerhaken und Oldenburg-Süd in Richtung Norden wieder freigegeben, zurzeit jedoch lediglich für eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Zwischen den Anschlussstellen Oldenburg-Süd und Pelzerhaken bleibt die BAB1 in Richtung Süden bis auf weiteres komplett gesperrt, Umleitungen sind ausgeschildert.

Quelle: presseportal.de