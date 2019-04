Lübeck (ots) – Am Sonntag, den 14.04.2019, fand im Haus des Kurgastes in Bad Malente-Gremsmühlen der jährliche „Großtauschtag“ der Briefmarkenfreunde statt. Einem der Aussteller wurde ein wertvolles Briefmarkenalbum entwendet. Zahlreiche Briefmarkenfreunde hatten sich am gestrigen Sonntag im Saal des Kurgasthauses zu Malente eingefunden, um sich mit gleichgesinnten Philatelisten oder solchen, die es noch werden wollen, auszutauschen. Dabei wurden nicht nur wertvolle und attraktive Briefmarken begutachtet, es wurden auch Verkäufe getätigt und Adressen ausgetauscht. Leider musste ein Aussteller gegen 11.10 Uhr feststellen, dass unter den Besuchern der Tauschbörse auch jemand nicht nur am Betrachten der kleinen, gezackten Wertzeichen interessiert war. Offenbar in einem Moment der Unachtsamkeit war dem 64-jährigen Ostholsteiner ein komplettes Album im DIN A4-Format aus seiner Auslage entwendet worden. Die Schadenshöhe der entwendeten Briefmarkensammlung bezifferte der Geschädigte bei der Anzeigenerstattung der Polizei gegenüber auf einen Betrag deutlich im fünfstelligen Bereich. Vonseiten der Polizeistation Malente wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Quelle: presseportal.de