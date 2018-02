Lübeck (ots) – Einer Funkstreifenbesatzung fiel am Freitag (23.02.12018) um 14.05 Uhr in der Malenter Kampstraße eine Person auf, gegen die aufgrund eines nicht angetretenen Hafttermins ein Vorführungshaftbefehl ausgestellt worden war. Der gesuchte 20-jährige leistete bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand. Obwohl er beidseitig von den Kollegen am Arm geführt wurde, versuchte er sich vor und zurück zu werfen und nach den Beamten zu treten. Er musste mit Handfesseln fixiert werden. Auf dem Weg zur Wache und auch auf der Polizeistation in der Kampstraße versuchte der Festgenommene ständig nach den Beamten zu treten, sie zu bespucken und sprach ununterbrochen Beleidigungen, Beschimpfungen und Bedrohungen aus. Der 20-jährige wurde durch Beamte des Polizei- Autobahn- und Bezirksrevieres (PABR) Scharbeutz in die JVA Neumünster überführt.

Quelle: presseportal.de