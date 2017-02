POL-HL: OH_Malente / Feuer in Restaurant im Malenter Bahnhofsgebäude

Lübeck (ots) – Am Donnerstag (16.02.17) fuhr die Polizei zu einem Feuer im Malenter Bahnhofsgebäude. Personen wurden nicht verletzt, aber es entstand Gebäudeschaden. Zur Schadenshöhe kann derzeit nichts gesagt werden. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in dem dortigen Restaurant aus. Für die Löscharbeiten der Feuerwehr wurden gegen 09.30 Uhr die Bahnhofstraße und die Hindenburgallee bis zur Gremsmühle gesperrt. Um 11.15 Uhr wurden die Straßen für den Verkehr von der Polizei wieder freigegeben. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizeistelle in Eutin aufgenommen.

Quelle: presseportal.de