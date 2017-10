Lübeck (ots) – Nach vorausgegangenem Diebstahl von Spirituosen in einem Verbrauchermarkt in der Bahnhofstraße in Malente wurde ein Dieb am Donnerstagabend (12.10.2017) vor der Tür des Marktes von einem Ladendetektiv angesprochen, als er seinen Rucksack gerade auf einem Fahrrad verstauen wollte. Der Täter flüchtete zu Fuß… Zunächst gewährte der Täter dem Kontrolleur gegen 19.30 Uhr noch einen Blick in seinen Rucksack, in den er die Spirituosen gesteckt hatte. Dann jedoch zog er sich den Rucksack an die Brust, schlug dem 52-jährigen Warenhausdetektiv mit der Hand auf die Schulter und lief in Richtung Lütjenburger Straße davon. Ein bisher noch unbekannter Kunde des Marktes hielt sich an seinem Pkw auf und hatte den Vorfall beobachtet. Nach der Flucht des Täters fuhr er an dem Flüchtenden vorbei und brachte ihn in Höhe Bahnhofstraße, wo kurz danach auch der ebenfalls verfolgende Ladendetektiv eintraf, zum Stoppen. Als der 52-jährige dann direkt vor dem Dieb stand, zog dieser einen spitzen Gegenstand, vermutlich ein kleines Messer, aus seiner Tasche. Er hielt es dem Ladendetektiv mit den Worten „hau bloß ab“ am ausgestrecktem Arm entgegen und entfernte sich über das rückwärtige Grundstück in Richtung der dahinter befindlichen, unbebauten Feuchtwiesen, durch die auch die Malenter Au fließt. Trotz Unterstützung eines Fährtensuchhundes der Polizei konnte der Flüchtige im Zuge der weiträumigen Absuche nicht ergriffen werden. Vonseiten der Polizeistation Malente wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Räuberischen Diebstahls und Bedrohung eingeleitet. Die Beamten aus Malente bitten bei der Suche nach dem flüchtigen Täter um Unterstützung und fragen: Gibt es Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können? Wer ist der bisher unbekannte Autofahrer, der dem Täter gefolgt war? Wer kann Angaben zu dem Fahrrad machen? Ist jemanden in der Nacht vom 12.10. auf den 13.10.2017 eine Person (zirka 50 Jahre alt, schlank, grüne Jacke, Jeans, schwarzer Rucksack, schulterlange braun/graue Haare) mit durchnässten Kleidungsstücken aufgefallen? Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Malente unter 04523 – 201780.

Quelle: presseportal.de