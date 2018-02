Lübeck (ots) – Am späten Donnerstagabend (01.02.2018) musste in Malente ein Mann aus dem Wasser geborgen werden, der von einem Bootssteg in den Dieksee gefallen war. Gegen 20.10 Uhr wurde eine Funkwagenbesatzung des Polizeirevieres Eutin von der Regionalleitstelle der Polizei nach Malente in die Straße Diekseepromenade entsandt, weil Passanten dort Hilferufe vernommen hatten. Bei Eintreffen der Funkwagenbesatzung war die in den See gefallene Person bereits aus dem Wasser geborgen und befand sich stark unterkühlt zur Behandlung in einem Rettungswagen. Es handelte sich um einen 65-jährigen Patienten einer Malenter Klinik, der den ersten Ermittlungen zufolge von einem hölzernen Bootssteg aus in den See gefallen war. Seine Hilferufe waren von verschiedenen Passanten gehört worden, die dann auch einen Notruf absetzten. Ein Bewohner eines in der Nähe befindlichen Hotels sei einer Zeugin zufolge ohne zu zögern in das 4 Grad kalte Wasser gesprungen und habe den im Wasser befindlichen Mann mit der Zeugin gemeinsam aus dem See gezogen. Der 65-jährige wurde in eine nahegelegene Klinik eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Der bisher noch unbekannte Retter wurde von den Einsatzkräften zum Aufwärmen und zum Kleiderwechsel nach Hause geschickt, so dass den Polizeibeamten von diesem Mann bisher noch keine Personalien vorliegen. Der Mann wird dringend gebeten, sich unter 04523 – 201780 mit der Polizei in Malente zu setzen.

Quelle: presseportal.de