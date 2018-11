Lübeck (ots) – Seit dem heutigen Vormittag (Montag, 19.11.2018) wird der 87 jährige, demente Walter D. aus einer Seniorenresidenz in Malente vermisst. Der Vermisste stammt aus Heiligenhafen und kennt sich in Malente nicht aus. Er ist circa 180 Zentimeter groß, schlank, hat eine Glatze mit grauem Haarkranz. Er ist Brillenträger. Herr D. ist mit einem dunkelgrauen Cap sowie einer leuchtend rote Winterjacke bekleidet. Er ist orientierungslos und könnte versuchen, zu seinem ehemaligen Wohnort in Heiligenhafen zu gelangen. Im Antreffungsfalle wird um Hinweise an die Polizei in Eutin unter 04521/8010 oder die Regionalleitstelle der Polizei über „110“ wird gebeten. ++ Es wird um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten ++

Quelle: presseportal.de