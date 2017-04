POL-HL: OH_Malente / Vermisste Person: Celina M.

Lübeck (ots) – Seit Montagabend (24.04.2017, 22:00 h) wird die 17-jährige Celina M. aus Malente vermisst. Die 17-jährige stammt aus Flensburg und war in Malente in einer Einrichtung für Jugendliche im Forstweg aufhältig. Celina ist zirka 170 Zentimeter groß und vollschlank, sie hat schulterlanges rötliches, krauses Haar. Sie trägt eine schwarze Jacke mit roter Aufschrift, ein rotes T-Shirt mit weißer Aufschrift, blaue Jeans und braune Schuhe. Bei Antreffen der 17-jährigen wird um Benachrichtigung der Kriminalpolizei in Eutin (04521 – 8010) oder jeder anderen Polizeidienststelle gebeten. ++ Um Rundfunkdurchsagen wird gebeten ++

Quelle: presseportal.de