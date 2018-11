Lübeck (ots) – Seit Montag, dem 19.11.2018, wird der aus Heiligenhafen stammende, 87-jährige Walter D., der in einer Seniorenresidenz in Malente lebte, vermisst. Walter D. ist circa 180 Zentimeter groß, schlank, und Brillenträger. Er ist mit einer dunkelgrauen Cap und einer leuchtend roten Winterjacke bekleidet. Walter D. ist gut zu Fuß und wurde von mehreren Zeugen in Sasel /Kreis Plön und an der B 430, in Richtung Lütjenburg gehend, gesehen. Er könnte sich auf dem Weg nach Heiligenhafen befunden haben. Umfangreiche Suchmaßnahmen von Polizei, Feuerwehr und Angehörigen auch unter Einsatz von Suchhunden und Hubschrauber verliefen negativ. Wer hat Walter D. am Dienstag, 20.11.2018 oder Mittwoch, 21.11.2018 gesehen? Hat jemand den Mann eventuell im Fahrzeug mitgenommen? Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizeistelle Eutin (04521/801-0) oder an jede andere Polizeidienststelle.

Quelle: presseportal.de