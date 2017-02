POL-HL: OH_Malente / Versuchter Raub in Malente

Lübeck (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag (17.02. auf den 18.02.2017) kam es in der Rosenstraße um 23.10 Uhr zu einem versuchten Raub. Zwei Männer verfolgten einen anderen Mann und schlugen ihn zu Boden. Den Ermittlungen der Polizei zufolge sei ein 56-jährige Mann, der ein Fahrrad schob, den beiden 32- und 31-jährigen Männern auf dem Gehweg zu Fuß entgegen gekommen und wurde von dem Älteren der beiden „angepöbelt“. Der 56-jährige versuchte, die Straßenseite zu wechseln, woraufhin der 32-jährige ihm nachlief und ihn mit einem Faustschlag von hinten zu Boden brachte. Dann wurde der auf dem Boden liegende Mann mit Fußtritten traktiert und es wurde Geld gefordert. Offenbar aufgrund der Annäherung von Zeugen suchten die beiden Männer das Weite. Eine kurze Zeit später eingetroffene Funkstreifenwagenbesatzung konnte die beiden Flüchtigen jedoch nach kurzer Suche im Stadtgebiet von Malente ausfindig machen. Der 32-jährige Haupttäter wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Lübecker Polizeigewahrsam gebracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen versuchten Raubes eingeleitet. Der 56-jährige Geschädigte wurde mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gebracht.

Quelle: presseportal.de