POL-HL: OH_Malente / Weißer Hirsch läuft durch die Stadt

Lübeck (ots) – In Malentes Innenstadt ging am Montag (10.10.2016) ein weißer Hirsch spazieren. Die mit dem Einsatz betrauten Beamten der Polizeistation Malente entdeckten den aus dem naheliegenden Wildgehege ausgebüxten Hirsch um 12.37 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße, in der Nähe der dortigen Gaststätte. Mit tatkräftiger und freiwilliger Unterstützung von Passanten konnte der sehr zutrauliche Hirsch den Hang hinauf und einen Wanderweg entlang zurück zu einem Tor des Wildgeheges getrieben werden. Der Hirsch ging bereitwillig in sein Gehege zurück. Die Polizei hat diesen etwas ungewöhnlichen Einsatz aus ihrer Sicht um 13.20 Uhr für beendet erklärt und bedankt sich bei den freiwilligen Helfern.

Quelle: presseportal.de