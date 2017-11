Lübeck (ots) – Über einen Mitarbeiter der Abfallbehörde Ostholstein wurde dem Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier (PABR) in Scharbeutz am gestrigen Montag (27.11.2017) zur Kenntnis gebracht, dass in einem Waldstück bei Nüchel eine größere Menge Altreifen entsorgt worden sei. Bei dem beschriebenen Auffindeort handelte es sich um den Dweenbeeker Weg, einem durch den vorgenannten Wald führenden Verbindungsweg zwischen Nüchel und Sagau. Tatsächlich fanden die Beamten dort zirka siebzig Pkw-Reifen in unterschiedlicher Größe vor, die von einem bisher noch unbekannten Täter dort entsorgt wurden. Die Reifen weisen Kreidemarkierungen in Form von Buchstaben auf (VR, HR, VL, HL), die den Ermittlern zufolge den Schluss zulassen, dass sie aus einer Kfz-Werkstatt stammen. Vonseiten der Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz eingeleitet. Hinweise auf den oder die Täter oder auf ein Fahrzeug, das den beschriebenen Weg zum Zwecke der Entsorgung der Reifen befahren hat, werden vom PABR in Scharbeutz unter 04524 – 7077-0 entgegen genommen.

Quelle: presseportal.de