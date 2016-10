POL-HL: OH_Neustadt / Ermittlungserfolg gegen Drogenhändler in Neustadt

Lübeck (ots) – Der Kriminalpolizei in Neustadt ist es gelungen, einen 19-jährigen als Drogenhändler zu überführen. Der ehemalige Schüler einer Schule in Neustadt stand im Verdacht, seit längerer Zeit im Stadtgebiet Neustadt und an seiner ehemaligen Schule verschiedene Betäubungsmittel verkauft zu haben. Aufgrund der gegen ihn gesammelten Ermittlungsergebnisse wurde am Dienstag, den 11.10.2016, die von ihm und seiner Mutter bewohnte Wohnung in Neustadt in Holstein durchsucht. Bei dieser Durchsuchung wurden nicht unerhebliche Mengen Amphetamin und andere Drogen, Bargeld und verschiedene Utensilien zum Handel mit Betäubungsmitteln gefunden. Des Weiteren wurden auch Schuldenlisten gefunden, aus denen offene Forderungen des Dealers gegenüber seinen Abnehmern erkennbar waren. Sämtliche Utensilien und Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeistelle Neustadt dauern an.

Quelle: presseportal.de