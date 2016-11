POL-HL: OH_Neustadt / Holstein / Betrunken auf dem Pedelec

Lübeck (ots) – Am Freitag (25.11.2016) erhielt die Polizei in Neustadt um 12.25 Uhr die Mitteilung, dass es in der Straße Henningsoll zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gekommen sein sollte. Am Unfallort trafen die Beamten auf eine 29-jährige Frau aus Neustadt, die sich bei einem Sturz mit ihrem Pedelc verschiedene Verletzungen an den Händen und im Gesicht zugezogen hatte. Bei der 29-jährigen wurde deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab um 12.38 Uhr einen vorläufigen Wert von 3,29 Promille. Bei der Frau wurde daher die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die verletzte Neustädterin wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Klinikum transportiert, wo sie stationär aufgenommen wurde. Das Pedelc der 29-jährigen wurde auf der Dienststelle des Polizeirevieres Neustadt vorübergehend in Verwahrung genommen.

Quelle: presseportal.de