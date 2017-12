Lübeck (ots) – Seit dem 10. Dezember 2017 ist der 46-jährige Frank D. aus einer Klinik in Neustadt abgängig. Herr D. bedarf laut Auskunft der Klinik und seines Betreuers einer medikamentösen Behandlung. Wenn diese über einen längeren Zeitraum ausbleibt, gerät der 46-jährige in einen Zustand der Mangelernährung, da er dann immer weniger in der Lage ist, selbständig Nahrung und Getränke zu sich zu nehmen. Von Herrn D. geht keine Gefahr aus, er gilt als kontaktscheu und orientierungslos. Beschreibung: – Zirka 184 Zentimeter groß und hager, – Längliches, eingefallenes Gesicht, – Kurze, schwarze Haare, – Hohe Stirn, – Blaugraue Augen, – Bekleidet mit blauer Jeans, dunkelblauem Pullover und Parka. Zuletzt gesehen wurde Herr D. am 10. Dezember in Bad Schwartau. Im Antreffensfall wird um Benachrichtigung der Polizei in Neustadt unter 04561- 615-0 gebeten.

Quelle: presseportal.de