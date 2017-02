POL-HL: OH_Neustadt i. H. / Ermittlungserfolg der Kripo Neustadt

Lübeck (ots) – In der Zeit vom 30.04.2016 bis zum 04.02.2017 wurden in einer Wohnanlage in Sierksdorf über 50 Kellerverschläge aufgebrochen. Entwendet wurden hauptsächlich Lebensmittel und Getränke, aber auch zwei Fahrräder, ein Fahrradanhänger und diverses Werkzeug. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Nach intensiven Ermittlungen konnten jetzt zwei tatverdächtige Männer (beide 28 Jahre alt) aus der Gemeinde Sierksdorf ermittelt werden. Lediglich ein kleiner Teil des Diebesgutes konnte in der Wohnung der beiden geständigen Beschuldigten sichergestellt werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeistelle Neustadt sind noch nicht abgeschlossen.

Quelle: presseportal.de