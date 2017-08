Lübeck (ots) – Am kommenden Sonntag (06.08.2017) findet in Neustadt eine Laufsport-Veranstaltung statt, an der zirka 400 Sportler Strecken zwischen fünf und 21 Kilometern zu bewältigen haben. Start und Ziel für die Läuferinnen und Läufer wird am Küstengymnasium im Lindenweg sein. Der Start für die ersten Teilnehmer (Halbmarathon) wird um 09.00 Uhr erfolgen. . Wir bitten um Ausstrahlung von Verkehrsdurchsagen am Sonntag, 06.08.2017, in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 12.00 Uhr: „Aufgrund einer Laufsport-Veranstaltung kann es im Bereich der Orte Neustadt, Pelzerhaken und Rettin zu Verkehrsbehinderungen durch Sportler kommen. Die Verkehrsteilnehmer werden um erhöhte Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme gegenüber den Sportlern gebeten.“

Quelle: presseportal.de