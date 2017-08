Lübeck (ots) – Die Suche nach der seit gestern Vormittag (28.08.2017) vermissten 65-jährigen Rosemarie A. war erfolgreich. Frau A. war aus einer Klinik in Neustadt Pelzerhaken abgängig. Seit den Mittagsstunden des heutigen Dienstag (29.08.2017) ist die Dame jetzt wieder unter ärztlicher Betreuung. Sie befindet sich nunmehr in einer Klinik in Lübeck. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

Quelle: presseportal.de