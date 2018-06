Lübeck (ots) – Auf einem Spielplatz im Kremsdorfer Weg in Oldenburg wurde festgestellt, dass die Kette einer Kinderschaukel beschädigt war. Durch einen Mitarbeiter der Stadt Oldenburg wurde am 30.05.2018 bei der Polizei angezeigt, dass auf dem Spielplatz am Stadtpark, in Höhe der Berufsschule, eine Schaukel beschädigt worden war. Festgestellt wurde, dass offenbar mit einem Bolzenschneider drei Glieder einer Kette geöffnet worden waren. Durch diese Beschädigung war die Schaukel zunächst noch weiter nutzbar, mit großer Wahrscheinlichkeit wäre die Kette jedoch in absehbarer Zeit an dieser Stelle gerissen. Eine Benutzung der Schaukel hätte üble Folgen haben können. Noch am 24. April 2018 waren die Spielgeräte ohne Beanstandung turnusmäßig überprüft worden. Vonseiten der Polizeistation Oldenburg wurden Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise zu dem/den bisher noch unbekannten Tätern werden unter 04361 – 10550 entgegen genommen.

Quelle: presseportal.de