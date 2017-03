POL-HL: OH_Oldenburg / Ermittlungserfolg der Kripo Oldenburg – Haftbefehl nach Raub auf Gaststätte

Lübeck (ots) – Am frühen Samstagmorgen (11.02.2017) kam es in einer Gaststätte in der Oldenburger Straße Hinterhörn zu einem Raub. Der letzte Gast des Lokals schlug den Gastwirt nieder und flüchtete mit den Tageseinnahmen. Die Identifikation des Tatverdächtigen gelang unter anderem über sein auf der Flucht verlorenes Handy sowie über seine Aktivitäten in sozialen Netzwerken. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hatte das Amtsgericht Lübeck bereits am 17.02.2017 Haftbefehl erlassen. Die Fahndungsmaßnahmen der Beamten aus Oldenburg führten unter anderem in eine Asylbewerberunterkunft in Kiel, wo der Beschuldigte laut Ausländeramt Kiel als wohnhaft gemeldet war. Die Festnahme des vermutlich 26-jährigen Mannes, der über Dokumente mit verschiedenen Identitäten verfügte, erfolgte am gestrigen Montag, 06.03.2017, ebenfalls in Kiel. Der Beschuldigte wurde noch am gestrigen Montag (06.03.2017) in Lübeck dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an. Der Mann wurde der Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Quelle: presseportal.de