Lübeck (ots) – Gegen 11.30 Uhr kam es am Montag (03.02.2020) in der „Kleine Schmützstraße“ in Oldenburg zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge waren ein 52-jähriger und ein 43-jähriger Mann auf der Straße vor einer dort befindlichen Gemeinschaftspraxis aneinandergeraten. Es entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung zwischen den Männern, in deren Verlauf der Ältere dem Jüngeren in den Unterleib trat und ihn in den „Schwitzkasten“ nahm und der 43-jährige dem 52-jährigen kräftig in die Nase biss. Ein Atemalkoholtest bei dem 52-jährigen ergab einen vorläufigen Wert von 2,67 Promille, der 43-jährige Mann hatte 0,0 Promille. Der ältere der beiden Herren wurde wegen seiner blutigen Gesichtsverletzung mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gebracht. Beide Kontrahenten machten der Polizei gegenüber zum Tathergang unterschiedliche Aussagen. Zur Klärung des Sachverhalts hofft die Polizei in Oldenburg auf Zeugenhinweise. Diese werden unter 04361 – 10550 entgegengenommen.

Quelle: presseportal.de