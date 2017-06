POL-HL: OH_Oldenburg / Spiegel am Pkw abgebrochen – Polizei sucht Zeugen bzw. den Verursacher

Lübeck (ots) – Von einem in der Danziger Straße zum Parken abgestellten BMW wurde am Montag (26.06.2017) der linke Außenspiegel abgebrochen. Gegen 07.30 Uhr wurde der BMW 520 Pkw mit dem Hamburger Kennzeichen am Montagmorgen am rechten Straßenrand in Höhe Danziger Straße 16 abgestellt. Gegen 10.30 Uhr musste der Fahrer des Firmenwagens feststellen, dass der linke Außenspiegel abgebrochen war und dass zwei lange Kratzer auf dem linken Kotflügel parallel von oben nach unten verliefen. Zudem befanden sich noch weitere Kratzer in Höhe des abgebrochenen Spiegels und eine kleine Delle in der Fahrertür. Hinter dem Scheibenwischer fand der Fahrer des BMW einen Zettel, auf dem die Worte „Bin auf dem Schulweg gegen gedrängt worden“ zu lesen waren. Leider wurde dabei jedoch versäumt, Name oder Telefonnummer zu hinterlassen. Die Ermittler der Polizei in Oldenburg möchten den Verursacher der Beschädigung bitten, sich zur Regulierung des Schadens mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Weiterhin halten die Beamten es für nicht ausgeschlossen, dass der Vorfall von Zeugen oder Unbeteiligten beobachtet worden ist. Hinweise, die zur Aufklärung dieses Falls beitragen können, werden an die Polizeistation Oldenburg (04361 – 10550) erbeten.

Quelle: presseportal.de