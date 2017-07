POL-HL: OH_Oldenburg / Wohnungseinbrecher dem Haftrichter vorgeführt

Lübeck (ots) – Bereits im April dieses Jahres konnte ein 41-jähriger Mann aus Hamburg bei einem Wohnungseinbruch im Bereich Heiligenhafen festgenommen werden. Bei der Zuführung zur Kriminalpolizeistelle Oldenburg gelang ihm dann eine spektakuläre Flucht durch ein Toilettenfenster. Der einschlägig vorbestrafte Mann, der bereits Haftstrafen verbüßt hatte, hielt sich eigentlich aus gesundheitlichen Gründen im Raum Heiligenhafen auf. Der 41-jährige musste allerdings mit weiteren Einbrüchen in eine Heiligenhafener Klinik in Verbindung gebracht werden. Das Amtsgericht Lübeck hatte mittlerweile einen Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Da sein Aufenthaltsort nicht bekannt war, führte die Kriminalpolizei Oldenburg umfangreiche Ermittlungen zur Ergreifung der Person durch. Der so entstandene Verfolgungsdruck blieb dem Beschuldigten nicht verborgen. Nach Rücksprache mit seinem Anwalt stellte sich der Mann schließlich am 28.06.2017 der Polizei. Er wurde am heutigen Tag (29.06.2017) dem Haftrichter vorgeführt. Der Haftbefehl wurde ihm verkündet, aber gegen Auflagen ausgesetzt.

Quelle: presseportal.de