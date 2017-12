Lübeck (ots) – Eine 85-jährige Dame wurde am Donnerstag (21.12.2017) gegen 11.30 Uhr in der Oldenburger Hoheluftstraße von einem Fahrrad angefahren. Sie stürzte und zog sich Gesichtsverletzungen zu. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge hat die ältere Dame sich mit ihren Gesichtsverletzungen zu einer Bushaltestelle begeben, wo sie einigen Passanten auffiel. Diese verständigten schließlich einen Rettungswagen, der die Dame in die Klinik brachte. Den Angaben der Seniorin zufolge habe der Fahrradfahrer sich nach dem Zusammenstoß entfernt, ohne sich um sie zu kümmern. Zwei unbekannte Männer hätten der Dame wieder auf die Beine geholfen. Die Ermittler der Polizeistation Oldenburg bitten etwaige Zeugen des Vorfalls und die bisher noch unbekannten Ersthelfer, sich unter 04361 – 10550 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Quelle: presseportal.de