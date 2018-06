Lübeck (ots) – In der Ahornallee in Pansdorf kam an Dienstagnachmittag (19.06.2018) ein elfjähriges Kind mit seinem Fahrrad zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein elfjähriger Junge befuhr am Dienstagnachmittag die „Ahornallee“ aus Richtung „Schulstraße“ kommend in Richtung „Am Teich“. Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge verlor das Kind gegen 17.40 Uhr die Kontrolle über das Fahrrad, stürzte und zog sich Verletzungen am Bein zu. Hinweise auf Fremdverschulden konnten von den Unfallermittlern der Polizeistation Ratekau nicht erlangt werden. Der verletzte Junge wurde mit einem Rettungswagen in eine Lübecker Klinik transportiert.

Quelle: presseportal.de