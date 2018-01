Lübeck (ots) – Bisher unbekannte Täter haben nahe eines Feldweg an der Pönitzer Chaussee (Bundesstraße 432) bei Scharbeutz Abfall entsorgt. Gegen 10.00 Uhr ging am Dienstagmorgen (16.01.2018) auf dem Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier (PABR) Scharbeutz die Mitteilung eines Zeugen ein, dass an einem asphaltierten Weg, der nördlich der B432 in Richtung Autobahn führt, eine größere Menge Müll entsorgt worden sei. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass es sich bei diesem Abfall um – eine Camping-Gasheizung mit teilgefüllter 11-kg-Gasflasche – eine Gartenschubkarre mit blauem Gestell – Stepp-Bettdecken und Kopfkissen – eine Kinderbettdecke mit Schmetterlings-Motiven – vier blau gemusterte Gartenstuhlauflagen – eine schwarze Regenhose – ein gelbes Regencape handelte. Zeugen, die zur Herkunft dieses Abfalls oder zu einer als Verursacher in Frage kommenden Person oder eines Fahrzeuges Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem PABR Scharbeutz (04524 – 7077-0) in Verbindung zu setzen.

Quelle: presseportal.de