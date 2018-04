Lübeck (ots) – Am heutigen Mittwoch (04.04.2018) wurden auf der Wache des Polizei- Autobahn- und Bezirksrevieres (PABR) Scharbeutz zwölf aufgefundene Bakenleuchten abgegeben. Der 18-jährige Finder hatte die Bakenleuchten gemeinsam mit einigen Freunden in einer Ecke auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Pansdorf gefunden. Die Auffindesituation hatte die jungen Herren zu der Annahme veranlasst, dass die Leuchten unberechtigt abmontiert und dort zur späteren Abholung deponiert worden seien. Bisher ist es den Beamten des PABR Scharbeutz nicht gelungen, den Ort der bisherigen Verwendung dieser Baken zu ermitteln. Eine Lampe ist mit dem Aufdruck CH bzw. GH versehen. Drei Lampenköpfe haben ferner den Aufdruck HKL. Der Verlierer / Besitzer möge sich bitte unter 04524 – 70 770 bei dem PABR melden.

Quelle: presseportal.de