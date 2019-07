Lübeck (ots) – Um 00.25 Uhr erhielt die Polizei am Sonntag (21.07.2019) Kenntnis von einem Unfall im Kattenhöhler Weg. Die Funkwagenbesatzung der Polizeistation Timmendorfer Strand traf gegen 00.30 Uhr am Unfallort ein. Das Unfallfahrzeug stand quer zur Fahrtrichtung, wobei sich die Hinterachse auf der Leitplanke und die Vorderachse auf der Fahrbahn befand. Etwa zehn Meter hinter dem verunfallten Pkw Mercedes B-Klasse konnte eine männliche Person auf der Leitplanke sitzend angetroffen werden. Den bisherigen Ermittlungen und der Auswertung der Unfallspuren, Fahrzeug- und Trümmerteile zufolge kam der Fahrer des Pkw infolge überhöhter Geschwindigkeit sowie alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit in der leichten Rechtskurve vor der Eisenbahnbrücke nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Durch den Zusammenstoß überschlug sich das Fahrzeug und kam etwa 30 Meter weiter auf der rechten Leitplanke zum Stillstand. Der Fahrer des Pkw Mercedes war nur leicht verletzt, aber erheblich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab um 01.25 Uhr einen vorläufigen Wert von 2,48 Promille. Zudem war für den 20-jährigen Mann aus Ostholstein eine Fahrerlaubnissperre bis zum 24.07.2019 verzeichnet. Aufgrund der Möglichkeit, dass der Fahrzeugführer sich bei dem Unfall äußerlich nicht erkennbare Verletzungen zugezogen hat, wurde der Mann zur Untersuchung vorsorglich in eine nahegelegene Klinik gebracht. Dort wurde dem 20-jährigen auch eine Blutprobe entnommen. Der Pkw erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden und wurde durch ein Abschleppfahrzeug von der Unfallstelle geborgen. Die Polizeistation Timmendorfer Strand hat strafrechtliche Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Quelle: presseportal.de