Lübeck (ots) – Der Polizei in Scharbeutz gelang am Freitag (16.02.2018) die Festnahme von vier Personen, die vor einem Einkaufszentrum im Hamburger Ring Unterschriften und Spenden sammelten. Einem Zeugen kamen die vier südosteuropäischen Personen mit ihren Unterschriftenlisten so merkwürdig vor, dass er um 13.40 Uhr die Polizei in Kenntnis setzte. Der Zeuge war von einem Sammler aufgefordert worden, auf einer Liste Postleitzahl und Wohnanschrift einzutragen, dies mit seiner Unterschrift zu bestätigen und einen Betrag „für ein Kommunikationszentrum für Taubstumme und Blinde“ zu spenden. Kurze Zeit später traf ein Funkwagen der Polizeistation Scharbeutz bei dem Einkaufszentrum ein. Schon bei ihrer Annäherung erblickten die Beamten eine männliche Person mit einer blauen Schreibunterlage, die sich bei Entdeckung des Funkwagens zügig in den dortigen Getränkemarkt zurückzog. Dort wurde der Flüchtige wenig später von den Beamten angetroffen und mitsamt dreier weiterer Südosteuropäer zur Klärung des Sachverhaltes zur Polizeistation im Kammerweg verbracht. Bei späterer, intensiver Absuche des Getränkemarktes wurde hinter einem Stapel Bierkisten eine zusammengeknüllte Unterschriften- und Spendenliste aufgefunden. Die vier Festgenommenen (3xm, 1xw) waren zwischen 16 und 21 Jahre alt, in Herne (NRW) wohnhaft gemeldet und der deutschen Sprache nicht mächtig. Wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Situation der Hilfsbedürftigkeit wurden gegen die vier Personen strafrechtliche Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen zum beschriebenen Sachverhalt werden bei der Kriminalpolizeistelle Eutin geführt.

Quelle: presseportal.de