POL-HL: OH_Scharbeutz / Feuer in leer stehendem Gebäude

Lübeck (ots) – In einem leer stehenden Wohnhaus im Scharbeutzer Ortsteil Klingberg ist es am Montag, 10.10.2016, um die Mittagszeit zu einem Feuer gekommen. Das jetzt nicht mehr bewohnbare Gebäude befindet sich auf einem Grundstück in der Straße Uhlenflucht. Es wurde von der Gemeinde Scharbeutz gepachtet, um bei Bedarf Flüchtlinge unterbringen zu können. Die dafür erforderliche Renovierung des Hauses war zunächst noch nicht beabsichtigt. Sachbearbeitende Dienststelle im vorliegenden Fall ist die Kriminalpolizeistelle Eutin. Die Ermittlungen dauern an.

