Lübeck (ots) – Der Fahrer eines roten Mercedes Kabriolett ergriff am Mittwoch (27.12.2017) zur Vermeidung einer Kontrolle durch die Polizei die Flucht und brauste mit zeitweilig deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Scharbeutz. Um 14.24 Uhr erkannten zwei Beamte der Polizeistation Scharbeutz im Begegnungsverkehr als Fahrer eines roten Mercedes E 320 eine Person wieder, die im Verdacht stand, in der Vergangenheit ohne Fahrerlaubnis gefahren zu sein. Die Beamten wendeten den Funkwagen, um das Fahrzeug und den Fahrzeugführer zu kontrollieren. Dieses Vorhaben wurde von dem Fahrzeugführer offenbar erkannt. Der Mercedes wurde von der Lindenallee auf den Hamburger Ring (B 76) geführt und stark beschleunigt. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit wurde das flüchtige Fahrzeug anschließend über die Ostseestraße und den Badeweg bis in den Muschelstieg geführt, wo es schließlich durch den quer gestellten Funkwagen zum Stehen gebracht werden konnte. Auf der Fahrt durch die Ostseestraße und durch den Badeweg bis zum Muschelstieg brauste der Mercedes bei dort zulässigen 30 km/h mit (vom Tacho des Funkwagens abgelesenen) 70 – 80 km/h durch den von zahlreichen Tagesgästen und Besuchern bevölkerten Ort, vorbei an Fußgängern und Familien mit Kindern, auch in Bereichen, wo die Sicht des Fahrers durch Gebäude und Bewuchs erheblich beeinträchtigt war. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers stellte sich heraus, dass dieser ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr geführt hatte, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Dem 57-jährigen wurde die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt, der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Der Pkw wurde in amtliche Verwahrung genommen und auf einer Liegenschaft der Gemeinde Scharbeutz verschlossen abgestellt. Vonseiten der Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Führens eines Fahrzeuges ohne die erforderliche Erlaubnis und wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zeugen der Verfolgungsfahrt und der versuchten Flucht vor der Polizei vom Mittwoch (27.12.2017, 14.24 Uhr bis 14.40 Uhr) werden gebeten, sich unter 04503 – 35 720 bei der Polizeistation Scharbeutz zu melden.

Quelle: presseportal.de