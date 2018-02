Lübeck (ots) – Um 19.42 Uhr wurde der Leitstelle der Polizei am Donnerstagabend (08.02.2018) mitgeteilt, dass sich auf dem so genannten Waldparkplatz der Scharbeutzer Badelandschaft ein brennendes Fahrzeug befindet. Zwei Funkwagenbesatzungen der Polizei aus Scharbeutz und aus Ratekau trafen kurze Zeit später am Einsatzort ein und konnten die Mitteilung bestätigen: ein im hinteren Bereich des Parkplatzes abgestellter Audi A6 Avant brannte in voller Ausdehnung. Einsatzkräfte der Feuerwehr befanden sich bereits im Löscheinsatz. Über das Kennzeichen des Fahrzeuges konnte der Halter ermittelt werden. Der 32-jährige Mann aus Mecklenburg-Vorpommern befand sich in der Badelandschaft und wurde dort durch die Beamten über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Der Pkw wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Da die Brandursache vor Ort zunächst nicht festgestellt werden konnte, wurde der Audi sichergestellt und bis auf weiteres für nähere Untersuchungen auf dem Betriebshof eines Abschleppunternehmens abgestellt. Während der polizeilichen Maßnahmen vor Ort kam es zu einem Gespräch mit einem möglichen Zeugen, der den Beamten mitteilte, dass er bereits gegen 17.30 Uhr den Geruch von Gummi wahrgenommen hatte. Von diesem Zeugen konnten jedoch zum Zeitpunkt des Gespräches zunächst keine Personalien festgehalten werden. Dieser Zeuge, aber auch etwaige andere Beobachter des Brandes oder seiner Entstehung werden gebeten, ihre Beobachtungen dem Zentralen Kriminaldauerdienst der Polizei (0451 – 1310) oder der ermittlungsführenden Kriminalpolizeistelle Eutin (04521 – 8010) mitzuteilen.

Quelle: presseportal.de