POL-HL: OH_Scharbeutz / Überfall auf Postfiliale

Lübeck (ots) – Am frühen Mittwochmorgen (11.01.2017) kam es in Scharbeutz zu einem Raubüberfall auf eine Postfiliale. Den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge passten zwei männliche Personen gegen 07.20 Uhr den Betreiber einer in einem Bau- und Gartencenter befindlichen Postfiliale in der Straße Hamburger Ring, ab. Die beiden mit Schusswaffen bewaffneten Räuber forderten von ihm Geld aus dem Tresor. Nachdem der Überfallene den beiden Räubern einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag ausgehändigt hatte, flüchteten die Männer in bisher unbekannte Richtung. Die Ermittlungen zum vorgenannten Raubdelikt wurden von der Kriminalpolizeistelle Eutin übernommen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise. Wer kann Hinweise zu beobachteten Personen/Fahrzeugen und zur Fluchtrichtung am 11.01.2017, gegen 07:20 Uhr geben? Zeugenhinweise zu den flüchtigen Tätern werden dort unter 04521 – 8010 entgegen genommen.

Quelle: presseportal.de