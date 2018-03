Lübeck (ots) – Am heutigen Freitagmorgen (02.März 2018) wurde in der Scharbeutzer Pommernstraße die Haustür eines Einfamilienhauses in Brand gesetzt. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge hat ein bislang noch unbekannter Täter einen flüssigen Brandbeschleuniger von außen gegen und unter die Haustür gekippt und diesen dann entzündet. Die Bewohnerin des Hauses wurde gegen 07.15 Uhr von einem Rauchmelder auf das Feuer aufmerksam gemacht und rief die Feuerwehr. Der Schaden durch die zerstörte Haustür und an dem daran angrenzenden Gebäude wird von der Polizei auf zirka 10.000,- Euro geschätzt. Vor dem Hintergrund, dass der unbekannte Täter zunächst an anderen Grundstücken und Häusern vorbei gegangen sein muss, um zu dem brandbetroffenen Haus zu gelangen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass einem aufmerksamen Nachbarn im Zeitraum von zirka 07.00 bis 07.15 Uhr oder davor eine unbekannte oder fremde Person aufgefallen ist, die mit der Brandlegung im Zusammenhang stehen könnte. Hinweise über Beobachtungen zur vorliegenden Brandlegung werden an die ermittlungsführende Kriminalpolizeistelle Eutin unter 04521 – 8010 erbeten.

Quelle: presseportal.de