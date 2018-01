Lübeck (ots) – Am frühen Montagmorgen (29. Januar 2018) kam es im Einmündungsbereich der Bundesstraße 432 und der BAB 1 zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Der 59-jährige Fahrer eines Ford Geländewagen befuhr die B432 aus Richtung Pönitz kommend in Richtung Scharbeutz. Der Ostholsteiner beabsichtigte, nach links auf die Autobahn, Fahrtrichtung Lübeck, abzubiegen. Ihm entgegen kam der 61-jährige, in Preetz wohnhafte, Fahrer eines Mercedes Benz Vito. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge kam es um 08.12 Uhr im Bereich der Zufahrt zur A1 zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem die beiden jeweils allein in den Fahrzeugen sitzenden Fahrzeugführer schwer verletzt wurden. Beide Männer wurden schwer verletzt und mussten nach Erstversorgung vor Ort in nahegelegene Kliniken eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Schaden an den Fahrzeugen wurde auf zusammen zirka 60.000,- Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die B 432 bis zirka 09.45 Uhr komplett gesperrt werden. Die Unfallermittlung und -sachbearbeitung wird bei der Polizeistation Scharbeutz geführt.

Quelle: presseportal.de