Lübeck (ots) – Nach gehörigem Alkoholkonsum in Scharbeutz musste eine 21-jährige am späten Dienstagabend (02.10.2017) dem Polizeigewahrsam in Lübeck zugeführt werden. Gegen 23.00 Uhr erhielten die Beamten der Polizeistation in Scharbeutz Kenntnis von einer Randaliererin, die im Bereich des Seebrückenvorplatzes durch Streitereien und Geschreie auf sich aufmerksam gemacht hatte und sich auch dem Sicherheitsdienst gegenüber uneinsichtig und renitent präsentierte. Auch durch die wenig später am Einsatzort eingetroffenen Polizeibeamten ließ die 21-jährige sich nicht beruhigen, leistete Widerstand, sträubte sich gegen die Anordnungen und beleidigte die Beamten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,06 Promille. Angehörige oder Freunde der Frau konnten nicht erreicht werden. Letztlich gab es daher für die Beamten keine andere Möglichkeit, als die betrunkene Frau dem Polizeigewahrsam zuzuführen. Vonseiten der Polizeistation Scharbeutz wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Körperverletzung eingeleitet.

